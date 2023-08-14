أمطار في 7 مناطق وحبات برد.. أجواء "طقس الأحد" في قراءة لـ"الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إنه بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع اليوم الاثنين أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة.