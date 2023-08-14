أمطار في 7 مناطق وحبات برد.. أجواء "طقس الأحد" في قراءة لـ"الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إنه بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع اليوم الاثنين أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة.
وأضاف عبر حسابه على "إكس": "تمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من مناطق المدينة النبوية، وتبوك، وجنوب منطقة الرياض، وتمتد إلى أجزاء من اليمن وعمان تُسبَق برياح نشطة ومغبرة".
وتابع: "متوقع رياح من خفيفة إلى متوسطة أحيانًا، شبه قوية على أجزاء من القطاع الغربي والشمالي والوسطى والشرقية من المملكة؛ إلا أن يصرفها الله، والله أعلم".