"البيئة" تمنح أصحاب محالّ تقليل الملوحة مهلةً لتصحيح أوضاعهم

وكانت الوزارة قد مدّدت العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه لسنة ثالثة، بمقتضى الأنظمة السابقة، ويأتي هذا القرار بناءً على رصد عددٍ من المخالفات لمحال تقليل الملوحة، تمثّلت في: عدم مطابقة المياه المنتجة بهذه المحال للمواصفات القياسية لمياه الشرب غير المعبأة، وتدنّي مستوى نظافة وحدات المعالجة والنظافة العامة بها، بالإضافة إلى توريدها للمياه الخام من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، واستخدام صهاريج مياه غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات، وعدم تغيير الفلاتر بعددٍ من المحطات.