التدريب التقني تُطلق مبادرة "رافد" لتسهيل دخول المتدربين إلى سوق العمل

بدورها، بيّنت نائب المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال ريم المقبل، أن هذه المبادرة تحقق التوجهات العالمية في التحول نحو التدريب داخل مقار العمل التي بناءً عليها يكتسب المتدرب مهارات واقعية ومتنوعة، مؤكدة أن مبادرة "رافد" سيكون لها دور في صقل مهارات لمتدربين والمتدربات الفنية والوظيفية بشكل مبكر وتعزيز ارتباطهم بسوق العمل وسهولة الاندماج به، موضحة أنها ستساعد المتدربين والمتدربات على رسم خريطة طريق نحو العمل المستقبلي وتحقيق تطلعاتهم الوظيفية.