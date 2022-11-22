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نشطاء يتداولون مقطعًا لكلمة سمو ولي العهد إثر لقائه بلاعبي المنتخب
أعطتهم دافعًا للفوز وتعزيز روح الحماس في نفوسهم
تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، الكلمة الضافية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إثر لقائه بلاعبي المنتخب مؤخرًا.
وقالوا: إن الكلمة ساهمت في تحفيز اللاعبين؛ ما أدى لفوزهم اليوم في مونديال كأس العالم بقطر على المنتخب الأرجنتيني، بعد توفيق الله.
وجاءت كلمة سموه تعزيزًا للروح والحماس التي بثّها في اللاعبين، وقد طلب سموه منهم أن يكونوا مرتاحين، وأن يلعبوا ويستمتعوا بالبطولة. وقال: "أنتم مع فرق صعبة من أقوى فرق العالم، لا نتوقّع فوزًا أو تعادلًا، لكن المطلوب منكم أن تلعبوا لعبكم المريح، وإن شاء الله القادم أفضل"، وطالبهم سموه بأن لا يكونوا تحت ضغط نفسي حتى لا يؤثر على أدائهم الطبيعي.