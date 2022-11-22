نشطاء يتداولون مقطعًا لكلمة سمو ولي العهد إثر لقائه بلاعبي المنتخب

وجاءت كلمة سموه تعزيزًا للروح والحماس التي بثّها في اللاعبين، وقد طلب سموه منهم أن يكونوا مرتاحين، وأن يلعبوا ويستمتعوا بالبطولة. وقال: "أنتم مع فرق صعبة من أقوى فرق العالم، لا نتوقّع فوزًا أو تعادلًا، لكن المطلوب منكم أن تلعبوا لعبكم المريح، وإن شاء الله القادم أفضل"، وطالبهم سموه بأن لا يكونوا تحت ضغط نفسي حتى لا يؤثر على أدائهم الطبيعي.