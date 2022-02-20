"ذكرى التأسيس".. غدًا في ندوة لمنتدى "الخبرة السعودي"

ينظم منتدى الخبرة السعودي، بالتزامن مع ذكرى التأسيس مساء غد الاثنين، ندوة بعنوان "ذكرى التأسيس ماضٍ تليد لمستقبل واعد".

يشارك في الندوة: الأستاذ الدكتور عبداللطيف الحميد أستاذ التاريخ السعودي، والدكتور صالح الصقري أستاذ التاريخ، وعضو منتدى الخبرة السعودي، والأستاذة الدكتورة منى القحطاني أستاذة التاريخ بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والدكتورة أميرة الجعفري عضوة مجلس الشورى، ويديرها اللواء المهندس عبدالله الأحمري عضو منتدى الخبرة السعودي، من خلال برنامج زووم (ZOOM)، وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب.