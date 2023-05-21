"أمانة حائل" تنقل رحلة "السعودية نحو الفضاء" عبر شاشات عملاقة

وجه أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، بتجهيز الشاشات العملاقة في الحدائق العامة، لمشاهدة تغطية القنوات الإعلامية لرحلة رائدَيْ الفضاء علي القرني وريانة برناوي إلى الفضاء عبر محطة الفضاء الدولية ISS في مدينة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن المهمة "Ax-2".
وجاء توجيه "الزايدي" حرصاً على توفير سبل الراحة للمتنزه في الحديقة، واستمتاعه بالجو المناسب، وكذلك عدم تفويت فرصة مشاهدة هذا الحدث حيث قد يترتب على عدم وجود شاشة قطع المتنزه لنزهته بالحديقة وانتقاله لمنزله لمشاهدة الحدث.
يشار بأن أمانة حائل حددت تسعة مواقع تم تركيب الشاشات فيها، وهي: ممشى صلابة وحدائق: عقدة والرواد والورود والسلام والمغواة والياسمين والشفاء.