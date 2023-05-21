"أمانة حائل" تنقل رحلة "السعودية نحو الفضاء" عبر شاشات عملاقة

وجاء توجيه "الزايدي" حرصاً على توفير سبل الراحة للمتنزه في الحديقة، واستمتاعه بالجو المناسب، وكذلك عدم تفويت فرصة مشاهدة هذا الحدث حيث قد يترتب على عدم وجود شاشة قطع المتنزه لنزهته بالحديقة وانتقاله لمنزله لمشاهدة الحدث.