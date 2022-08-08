"الراجحي" يرعى حفل تكريم الجهات الفائزة في برنامج الارتباط الوظيفي 2021م

يذكر أن برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام انطلق في عام 2017، وقد ارتفعت نسبة ارتباط موظفي القطاع العام من 68% لتبلغ 74% في عام 2020 قبل أن تزداد في 2021 وتبلغ 80% بين الجهات الحكومية المشاركة، حيث بدأ البرنامج انطلاقاً من رغبة الوزارة للإسهام في تكريس الممارسات والسياسات التوظيفية الأفضل التي تستهدف استثمار وتطوير رأس المال البشري، لتحقيق رؤية المملكة 2030.