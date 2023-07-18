في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها

وبحسب الفيديو، أُلقي القبض على مخالف لنظام أمن الحدود في صبيا، ومقيمَين من الجنسية اليمنية؛ اتخذوا منزلهم في أحد الأحياء الشعبية وكرًا لترويج (7.290) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهم هواتف متنقلة.