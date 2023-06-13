أمير الشرقية: المناطق الاقتصادية التي تم تخصيصها ستحقق نتائج إيجابية في نوعية الصناعات

وأضاف أن مساحة المدينة تبلغ 287.2 كم2 منها 143.4 كم2 ، مشيرًا إلى تخصص المدينة في الصناعات التعدينية، حيث تركز على استهداف صناعات محددة، وبفضل الله الآن أرقى مصانع السيارات في العالم تستخدم منتجات رأس الخير في صناعاتها، كما حققت الهيئة الملكية برأس الخير نموًا في الاستثمارات التي تم ضخها في المدينة من عام ٢٠٠٦ وحتى الربع الأول من هذا العام بنسبة بلغت ٩٣٪ وبإجمالي استثمارات تتجاوز ١٨٦ مليار ريال منها ٩٢٪ استثمارات صناعية وبمعدل ١ إلى ١٤ ريال لكل ريال استثمرته الدولة كان المقابل من القطاع الخاص".