أمير الشرقية: المناطق الاقتصادية التي تم تخصيصها ستحقق نتائج إيجابية في نوعية الصناعات

أوضح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن المناطق الاقتصادية التي أعلن سمو ولي العهد عن تخصيصها قبل فترة، ومن بينها مدينة رأس الخير ستحقق نتائج إيجابية كبيرة تنعكس على نوعية الصناعات ونوعية المستثمرين.
جاء ذلك خلال استضافته في مجلس "الاثنينية" الأسبوعي لمدراء الجهات الحكومية وجمعاً من المواطنين ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، ورئيس وقيادات الهيئة الملكية برأس الخير، حيث دعا أمير المنطقة رجال الأعمال في المنطقة ومن جميع أنحاء المملكة الاستفادة من التطورات التي شهدتها مدينة رأس الخير والتحول النوعي الذي تعيشه الآن .
وقال أمير المنطقة: "إن إسناد هذه المدينة إلى الهيئة الملكية يأتي امتداداً لنجاحات الهيئة الملكية في مدينتي الجبيل وينبع التي حققت قيمة مضافة، وقد أثبت الواقع والحقائق وتأكد على الأرض أنها فعلاً مشاريع ذات قيمة عالية ليس فقط للمملكة ولكن للعالم أجمع".
وأضاف أن رأس الخير ستكون مدينة متميزة، حيث إن الصناعات الثقيلة والتعدينية صناعات نوعية، وقد انتقلت من قارة إلى قارة، ونراها الآن ولله الحمد انتقلت إلى آسيا ممثلة في المملكة، ووجود الخامات الطبيعية مع الإدارة الحكيمة سوف تتحقق قيمة نوعية تضاف لاقتصادنا الوطني وللعالم".
وحث أمير المنطقة في كلمته الهيئة الملكية برأس الخير على النهوض بالعمل في إدارة المصانع الواعدة حتى تحقق المزيد من التطورات الإيجابية التي تعود بالنفع على اقتصاد المنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام .
من جانبه قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم إن مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية واحدة من مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأربع، متخصصة في الصناعات التعدينية، وتقع شمال شقيقتها مدينة الجبيل الصناعية بنحو (80) كم، وقد تشرفت الهيئة الملكية بتكليفها بإدارة مدينة رأس الخير بتاريخ 30 شوال 1430هـ، لتكون على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
وأضاف السالم أن مدينة رأس الخير باتت اليوم نموذجاً عالمياً فريداً للصناعات التعدينية، وقد حرصت الهيئة الملكية أن تكون الصناعات التعدينية مكتملة بداية من التصنيع الأساسي وحتى آخر حلقة في سلسلة الإمداد،وأصبحت منتجات هذه المدينة تستخدم على نطاق واسع وبموثوقية عالية في أكبر مصانع السيارات والرقائق المعدنية، كما أن المدينة نجحت في استقطاب ما يزد على (20) صناعة تعدينية تتوزع ما بين أساسية وتحويلية وخفيفة ومساندة".
وبين السالم بأنه بعد الإعلان عن المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير ستكون ممكناً أساسياً للصناعات البحرية والصناعات المساندة لها، لجذب استثمارات عالمية نوعية وتقديم حزمة من الحوافز التشجيعية.
بدوره قدم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية برأس الخير المهندس أحمد نور الدين حسن شرحاً عن التطورات التي شهدتها مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، حيث أوضح أن مدينة رأس الخير هي ثالث مدن الهيئة الملكية بعد الجبيل وينبع والثانية على ساحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية، وقد أنيط بالهيئة الملكية تطويرها وإدارتها على نمطي مدينة الجبيل وينبع وفق رؤيتها التي تسعى لأن تكون الخيار الأول للمستثمرين ومساهم رئيس في اقتصاد المملكة وتتمحور رسالتنا حول التمكين والتطوير وتشجيع الابتكار وتوفير البنى التحتية للوصول لرؤية المملكة الطموحة .
وأضاف أن مساحة المدينة تبلغ 287.2 كم2 منها 143.4 كم2 ، مشيرًا إلى تخصص المدينة في الصناعات التعدينية، حيث تركز على استهداف صناعات محددة، وبفضل الله الآن أرقى مصانع السيارات في العالم تستخدم منتجات رأس الخير في صناعاتها، كما حققت الهيئة الملكية برأس الخير نموًا في الاستثمارات التي تم ضخها في المدينة من عام ٢٠٠٦ وحتى الربع الأول من هذا العام بنسبة بلغت ٩٣٪ وبإجمالي استثمارات تتجاوز ١٨٦ مليار ريال منها ٩٢٪ استثمارات صناعية وبمعدل ١ إلى ١٤ ريال لكل ريال استثمرته الدولة كان المقابل من القطاع الخاص".