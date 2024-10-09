استئصال ورم ضخم يزن 14 كيلوغرامًا من بطن امرأة في مجمع الملك فيصل بالطائف

أنهى فريق طبي في مجمع الملك فيصل، عضو تجمع الطائف الصحي -بفضل الله تعالى- معاناة امرأة في منتصف عمرها، من ورم في البطن يزن 14 كيلوغرامًا استمرت معاناتها لعامين.
وكانت المرأة قد راجعت المجمع وهي تعاني من آلام قوية وانتفاخ في البطن، مشيرة إلى أن معاناتها مستمرة منذ عامين. أجرى الفريق الطبي الفحوصات اللازمة التي كشفت عن وجود الورم الضخم.
وبعد إجراء الفحوصات الدقيقة باستخدام الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، تقرر إجراء عملية جراحية لإزالة الورم الذي كان يشغل جزءًا كبيرًا من بطن المريضة، حيث تم استئصال الورم بالكامل الذي يبلغ وزنه 14 كيلوغرامًا، خلال عملية استغرقت 4 ساعات.
حاليًا، تتماثل المريضة للشفاء وتخضع للمراقبة الطبية، حيث يُتابع الفريق الطبي حالتها الصحية عن كثب لضمان تعافيها في قسم التنويم.