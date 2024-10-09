استئصال ورم ضخم يزن 14 كيلوغرامًا من بطن امرأة في مجمع الملك فيصل بالطائف

وكانت المرأة قد راجعت المجمع وهي تعاني من آلام قوية وانتفاخ في البطن، مشيرة إلى أن معاناتها مستمرة منذ عامين. أجرى الفريق الطبي الفحوصات اللازمة التي كشفت عن وجود الورم الضخم.