نسبي وليس أساساً للحرارة.. "الزعاق": الأرض في أقرب مسافة لها من الشمس اليوم

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي مرة واحدة في السنة والمسافة بينهما متغيرة على مدار الساعة، ففي الصيف تتزايد هذه المسافة، وتتناقص في الشتاء.
وأضاف "الزعاق" أن أبعد مسافة بين الشمس والأرض تكون في عز الصيف، أما أقرب مسافة بينهما فتكون في عز الشتاء، كحال أيامنا هذه، بينما تكون المسافة متوسطة في فصلي الربيع والخريف.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس" أن الأرض ستكون في أقرب مسافة لها من الشمس اليوم الخميس، لافتاً إلى أن البعد والقرب بين الأرض والشمس نسبي وليس أساساً في الحرارة؛ لأن أساس الحرارة هو زاوية سقوط شعاع الشمس، ففي الصيف تكون عمودية أو شبه عمودية وفي الشتاء تكون مائلة.