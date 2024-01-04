نسبي وليس أساساً للحرارة.. "الزعاق": الأرض في أقرب مسافة لها من الشمس اليوم

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس" أن الأرض ستكون في أقرب مسافة لها من الشمس اليوم الخميس، لافتاً إلى أن البعد والقرب بين الأرض والشمس نسبي وليس أساساً في الحرارة؛ لأن أساس الحرارة هو زاوية سقوط شعاع الشمس، ففي الصيف تكون عمودية أو شبه عمودية وفي الشتاء تكون مائلة.