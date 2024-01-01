"شكرًا قيادتنا".. مغردون يتفاعلون مع تمديد "حساب المواطن".. ماذا قالوا؟

ما إن وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناء على ما رفعه ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، حتى انهالت عبارات الشكر والثناء للقيادة الرشيدة؛ لتلمسها الدائم لاحتياجات المواطن.