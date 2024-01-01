"شكرًا قيادتنا".. مغردون يتفاعلون مع تمديد "حساب المواطن".. ماذا قالوا؟
ما إن وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناء على ما رفعه ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، حتى انهالت عبارات الشكر والثناء للقيادة الرشيدة؛ لتلمسها الدائم لاحتياجات المواطن.
وجاء التوجيه الملكي انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، وامتدادًا للتوجيه الكريم السابق، الذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.
وقد أُنشئ برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، التي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.
ويعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة؛ إذ سيتم توفير الدعم بشكل نقدي، يُحوَّل مباشرة للمستفيدين المستحقين.
#شكرًا_قيادتنا
وانهالت عبارات الشكر والثناء على خادم الحرمين وولي عهده الأمين؛ لتمديد العمل بالبرنامج، وحرصهما على توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة كافة بتكلفة ملائمة لجميع المواطنين، وتلمُّسهما احتياجاتهم، وحرصهما على تخفيف أعباء الحياة، ورفعها عن كاهلهم.
وأبدى المغردون سعادتهم على حرص القيادة على الموطنين، ووضعهم كأولوية قصوى في جميع القرارات والتوجيهات التي تصدرها.
وشكر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، القيادة الرشيدة في معرض تعليقه على التوجيه الملكي، عبر وسم #شكرًا_قيادتنا، الذي صعد للترند على منصة "إكس"، وكتب: "عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن، والاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية عام 2024م، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وتلمُّس احتياجاتهم".
وعلق المغرد قس بن ساعدة قائلاً: "نحمد الله الذي أسبغ علينا كثيرًا من النعم، ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله على نعمة قيادتنا الرشيدة وما تقدمه من أجل سبل العيش الكريم.. وتقديم سبل الراحة كافة للمواطنين، وتذليل الصعاب، من قيادة حكيمة، وبتوجيهات مباركة.. هنيئًا لنا بكم".
وأثنى حمد النامي على القرار، وقال: "عسى الله أن يحفظ لنا قادتنا، ويديمهم علينا فخرًا وذخرًا. ألف ألف مبروك؛ تم تمديد عمل حساب المواطن لسنة كاملة قدام، وهذي المرة مختلفة عن كل مرة بحيث إن دائمًا يتمدد لثلاثة شهور، ولكن هذه المرة لسنة كاملة".
واستشف مغرد آخر أولويات القيادة، وحرصها على المواطن من خلال التوجيه الكريم، وقال: "أولى الأولويات عند قيادتنا هم الشعب وأمنه وأمانه. الحمد لله عليكم".
وشاطر رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف المغرد أعلاه الاستنتاج نفسه، وقال: "أعزكم الله وحفظكم بحفظه يا رب. لا جديد؛ المواطن في عين القيادة الرشيدة المباركة".
وشكر سيف القحطاني القيادة الرشيدة، وقال: "موقف جميل جدًّا مع بداية السنة. من حرص حكومتنا الرشيدة على المواطن تم تمديد حساب المواطن لمدة سنة كاملة. شيء عظيم".