"محمية الإمام تركي" تضبط 81 حالة جديدة لمخالفي الأنظمة داخل نطاقها

أعلنت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عن ضبط 81 حالة جديدة لمخالفي الأنظمة داخل نطاق المحمية، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.
وأوضحت الإدارة أن المخالفات التي تم ضبطها شملت: الرعي الجائر بالإبل والأغنام، وقطع السياج، والدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح بذلك، مشيرةً إلى أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 و25 ألف ريال.
وأكدت أن ذلك يأتي ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، مما يُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، كذلك المساهمة في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030م بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.
ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.