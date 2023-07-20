"محمية الإمام تركي" تضبط 81 حالة جديدة لمخالفي الأنظمة داخل نطاقها

وأوضحت الإدارة أن المخالفات التي تم ضبطها شملت: الرعي الجائر بالإبل والأغنام، وقطع السياج، والدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح بذلك، مشيرةً إلى أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 و25 ألف ريال.