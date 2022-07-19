محليات

طوكيو.. رئيس وزراء اليابان وفيصل بن فرحان يستعرضان العلاقات الثنائية

نقل خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين وولي العهد لحكومة وشعب اليابان الصديق
طوكيو.. رئيس وزراء اليابان وفيصل بن فرحان يستعرضان العلاقات الثنائية
واس
واس

استقبل فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، في مكتبه بالعاصمة طوكيو، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لليابان.

ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لدولته ولحكومة وشعب اليابان الصديق، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق رؤية 2030، إضافة إلى بحث عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
رئيس وزراء اليابان
فوميو كيشيدا

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org