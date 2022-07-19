طوكيو.. رئيس وزراء اليابان وفيصل بن فرحان يستعرضان العلاقات الثنائية

ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لدولته ولحكومة وشعب اليابان الصديق، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.