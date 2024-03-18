بمشاركة مميزة.. "بازل" ضمن 18 علامة سعودية في فرنشايز إكسبو باريس

تشارك شركة "بازل" العلامة التجارية السعودية المميزة في عالم العطور المستوحاة، في فعاليات معرض "فرنشايز إكسبو باريس"، والذي انطلق اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس ويستمر حتى الاثنين المقبل 18 مارس الجاري.
وتعد "بازل" ضمن 18 علامة تجارية ومؤسسة سعودية تشارك في فعاليات المعرض الذي يمثل فرصة لاستكشاف المزيد من فرص الامتياز ومقابلة الخبراء بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية، وذلك تحت مظلة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"
وكانت "بازل" وقعت حضورها الأول في الفرنشايز الدولي في الكويت، لتنطلق نحو مزيد من المشاركة الفعالة التي تنتهجها العلامة السعودية الأولى في عالم العطور، حيث تعمل الشركة على الانطلاق في عالم الامتياز التجاري بدلًا من المبالغة في المسابقات والهدايا التي تقدمها بعض شركات العطور، وهي الاستراتيجية التي مكنت "بازل" من تحقيق تميز في السوق السعودي.
ويجذب معرض Franchise Expo Paris كل عام أكثر من 30.000 مشارك بمشاريع الامتياز من موظفين، أصحاب متاجر، مستثمرين، رواد أعمال والذين يأتون للقاء 500 علامة تجارية فرنسية ودولية وشركاء امتياز مثل البنوك، المحامون، المحاسبون قانونيون والمستشارون الذين يدعمون رجال الأعمال وشبكات العلامات التجارية الامتياز.
ويعد Franchise Expo Paris بمثابة منصة مثالية للاجتماعات والمعلومات والتبادل في سوق الامتياز. على مدى 3 أيام، يتجمع النظام البيئي الفرنسي والعالمي للامتياز في Franchise Expo Paris.
يذكر أن "بازل" والتي تعد العلامة التجارية السعودية الرائدة في عالم العطور المستوحاة، حققت نجاحات ملموسة في السوق السعودي في الفترة الأخيرة لاسيما وأن مبيعاتها تخطت المليوني عبوة عطر.
وتوسعت "بازل" في مختلف مناطق المملكة في الآونة الأخيرة بفضل افتتاح العديد من المتاجر والتي بلغ عددها 30 فرعًا من بينها 12 بالمنطقة الوسطى، 9 بالمنطقة الغربية، 4 بالمنطقة الجنوبية، 3 بالمنطقة الشرقية وفرع واحد بالمنطقة الشمالية.