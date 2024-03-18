بمشاركة مميزة.. "بازل" ضمن 18 علامة سعودية في فرنشايز إكسبو باريس

وكانت "بازل" وقعت حضورها الأول في الفرنشايز الدولي في الكويت، لتنطلق نحو مزيد من المشاركة الفعالة التي تنتهجها العلامة السعودية الأولى في عالم العطور، حيث تعمل الشركة على الانطلاق في عالم الامتياز التجاري بدلًا من المبالغة في المسابقات والهدايا التي تقدمها بعض شركات العطور، وهي الاستراتيجية التي مكنت "بازل" من تحقيق تميز في السوق السعودي.