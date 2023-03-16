شاهد "محمية شرعان" الفريدة.. تَنوع نباتي وحيواني ممزوج بالطبيعية والتشكل الصخري

وتشهد محمية شرعان إقبالًا لافتًا من الزوار، خصوصًا خلال فترة الربيع التي تتزامن مع موسم الزهور والنباتات الخضراء المتنوعة والنادرة؛ حيث تضم مجموعة متنوعة من المواطن الصحراوية التي كانت في السابق موطنًا لعدد لا يُحصى من أنواع الحيوانات المحلية، كالوعول النوبية، والغزلان، والطيور، بالإضافة إلى الحيوانات المفترسة مثل النمر العربي، ويمكن للجميع الدخول من خلال الطلب عبر الإيميل الرسمي الخاص بالمحمية:

sharaan@rcu.gov.sa.