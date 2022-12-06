العلاقات السعودية-الصينية: مسار متنامٍ طوَّره الملك وولي العهد.. "والنفط" همزة الوصل

وتتمتع (ياسرف) بميزة موقعها الذي يتيح لها إمداد السوقَين العالمية والمحلية بشكل فعَّال. وتشتمل منتجاتها على 90.000 برميل يوميًّا من الجازولين، و263.000 برميل يوميًّا من الديزل منخفض الكبريت جدًّا، و6.200 طن متري يوميًّا من الفحم البترولي، و1.200 طن متري يوميًّا من الكبريت، إضافة إلى 140.000 طن في السنة من البنزين، بحسب ما يشير موقعها الإلكتروني الرسمي من بيانات.