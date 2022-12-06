العلاقات السعودية-الصينية: مسار متنامٍ طوَّره الملك وولي العهد.. "والنفط" همزة الوصل

تمتد العلاقات السعودية-الصينية لأكثر من نصف قرن من الزمان، عندما زار الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- الصين عام 1970، في أول زيارة من نوعها لملك سعودي للبلاد الواقعة في الشرق الأقصى، وقبل أن تأخذ العلاقات الثنائية الشكل الرسمي بحلول عام 1990، وتبدأ في النمو والازدهار.
وفي السنوات العشر الأخيرة أخذت الشراكة السعودية-الصينية طابعًا أكثر جدية وازدهارًا مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض عام 2016، التي شهدت توافقًا على المستويات كافة بين الجانبَيْن.
وتصاعدت وتيرة العلاقات بين البلدَيْن حينما حط الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الرحال في الأراضي الصينية عام 2017، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة 65 مليار دولار، قبل أن تبلغ مداها بتوقيع 35 اتفاقية خلال زيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الصينية بكين.
تحتفظ الرياض بعلاقات اقتصادية متنوعة مع بكين، ولاسيما في قطاع الطاقة؛ فقبل سنوات كانت أنجولا المورد الأكبر للنفط للصين، قبل أن تتخطى السعودية الدولة الإفريقية، وتصبح في المرتبة الأول؛ إذ شهد عام 2021 ارتفاع الواردات الصينية من السعودية بنسبة 3.1٪، مقارنة بـ2020، وزادت حصتها إلى 17٪ من إجمالي الواردات.
كما أظهرت بيانات الجمارك الصينية احتفاظ الرياض بمرتبتها الأولى بوصفها أكبر مورِّد نفط إلى الصين منذ بداية العام الجاري 2022، وذلك بـ50 مليون طن؛ لتسبق بذلك روسيا التي ورَّدت إلى بكين نحو 48 مليون طن، وذلك منذ بداية العام حتى شهر أغسطس الماضي.
ولا تتوقف الشراكة السعودية-الصينية في مجال الطاقة عند توريد النفط، بل تعدت ذلك إلى مشاريع معالجة وتكرير النفط، وذلك ما تمثله شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) المحدودة؛ فهي مشروع مشترك بين شركتَي أرامكو السعودية و(سينوبك) الصينية، ونموذج متكامل للشراكات الاستثمارية السعودية-الصينية.
وتمتلك (ياسرف)، التي بدأت إنتاجها في سبتمبر2014، مصفاة تحويلية متكاملة لمعالجة 400 ألف برميل يوميًّا من الخام العربي الثقيل لإنتاج أنواع عالية الجودة من الوقود المستخدم في وسائل النقل، إضافة إلى المنتجات المكررة عالية القيمة التي تطلبها كل من الأسواق العالمية والمحلية.
وتتمتع (ياسرف) بميزة موقعها الذي يتيح لها إمداد السوقَين العالمية والمحلية بشكل فعَّال. وتشتمل منتجاتها على 90.000 برميل يوميًّا من الجازولين، و263.000 برميل يوميًّا من الديزل منخفض الكبريت جدًّا، و6.200 طن متري يوميًّا من الفحم البترولي، و1.200 طن متري يوميًّا من الكبريت، إضافة إلى 140.000 طن في السنة من البنزين، بحسب ما يشير موقعها الإلكتروني الرسمي من بيانات.
ليس بعيدًا عن مجال الطاقة؛ فهناك أيضًا تعاون وثيق سعودي-صيني فيما يخص المجال النووي؛ فقد وقَّع البلدان عام 2012 على مشروع لزيادة التعاون النووي بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدَين في مجال تطوير استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية. وشهدت السنوات الأخيرة توافقًا تامًّا بين البلدَين على التعاون في الطاقة النووية للأغراض السلمية، ومدى إمكانية بناء مفاعلَين نوويَّين في السعودية؛ وذلك تماشيًا مع بحث الرياض عن تنويع مزيج الطاقة المستخدم في البلاد، وتقليص استخدام النفط والاعتماد عليه.
ومن المنتظر أن تشهد العلاقات زخمًا عندما تستضيف الرياض الرئيس الصيني؛ لحضور 3 قمم سعودية وخليجية وعربية في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري.