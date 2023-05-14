العالمي يزيد الراجحي يواصل تحقيق الإنجازات التاريخية على أرض الوطن

قام الإتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية بتكريم حامل لقب بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية السائق المخضرم العالمي يزيد بن محمد الراجحي مساء الأمس الموافق 13 من شهر مايو الجاري في فندق انتركونتيننتال بالرياض وذلك عقب تتويجه بلقب البطولة المحلية للراليات الصحراوية لعامي2019 و 2022 ضمن السيارات النموذجية (بروتوتايب) التي تعد الفئة الأعلى في فئة السيارات الـ T1 وسط حضور كبير من الشخصيات المهمة في وسط رياضة المحركات وعدداً غفيراً من المشاركين من كل الفئات وبحضور إعلامي الكبير.
وقدّم الراجحي أداءً مشرقاً في بطولة السعودية تويوتا لموسم 2022 مع ملاحه الألماني ديرك فون تسيتيفيتس بعد فوزه بجميع جولاتها الأربعة في مختلف تضاريس أرض الوطن الحبيبة؛ جولة عسير، جولة القصيم، جولة حائل وجولة جدة. كما أن يزيد فاز بلقب الموسم الإفتتاحي للبطولة التي تألفت من خمس جولات وظفر بألقابها جميعاً ماعدا جولة عسير التي لم يشارك بها مع ملاحه الروسي قسطنطين جيلستوف في عام 2019.
ولابد من الإشارة أن يزيد الراجحي تلقى تكريماً من وزير الرياضة قبل شهرين، من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز الفيصل على إنجازاته التاريخية في رياضة المحركات السعودية لاسيما في البطولات العالمية ورالي داكار، وإن دل هذا على شي فإنما يدل على حرص القيادة الرشيدة (حفظها الله)على دعم المهارات والإنجازات التي يقدمها الشباب والشابات السعوديين الذين يشاركون في رياضة المحركات في مختلف البطولات المحلية والعالمية.
وأبدى الراجحي عن سعادته وفخره لما تلقى من تكريم داخل بلاده وخارجها حيث يشارك البطل العالمي في الراليات المقامة على أرض وطنه التي تستضيف أصعب الراليات في العالم وأقساها ، رالي داكار بالإضافة الى مشاركاته في الراليات الصحراوية العالمية الأخرى كرالي الـ W2RC الذي يصنف من الراليات الطويلة وكأس العالم للراليات الكروس كانتري باها التي يحمل لقبها إذ فاز بلقبها مرتين متتاليين.
وعقب التتويج قال الراجحي: " بفضل الله عز وجل، تم تكرمي اليوم في حفل التكريم الذي أقامه الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بفوزي بلقب بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية للموسم الإفتتاحي في عام 2019 والعام الماضي 2022 على متن سيارة تويوتا هايلوكس مع الشريك الرسمي شركة عبد اللطيف للسيارات.
"حقاً، أفتخر بكوني الفائز في الموسميين وبفئتها العليا (فئة السيارات) وأتطلع قدماً في الفوز بالبطولات القادمة سواءً كانت داخل المملكة او خارجها وأتمنى من الله أن يوفقنا في هذه المهمة الوطنية الشريفة"
"بالطبع لم تكن المواسم والجولات سهلة فقد كانت المنافسة قوية على تضاريس أرض المملكة الشاسعة التي امتازت بالتحديات الهائلة، أشكر كل من الملاحين قسطنطين جيلستوف و ديرك فون تسيتيفيتس اللذان كانا معي في هذه المهمة الصعبة"
"المنافسة على أرض الوطن لها طعم وشعور آخر في كل موسم، فإن تذكرنا الموسم الإفتتاحي في عام 2019 الذي تألف من خمس جولات، الفوز بجميع جولاتها لم يكن سهلاً لاسيما عندما تتنافس مع أبطال عالميين والذين شاركوا معنا في المنافسة المحلية لكي يتعرفوا على تضاريس السعودية مثل الماتادور الإسباني كارلوس ساينز، وسيد داكار الفرنسي ستيفن بيترهانسيل وبطل الفورمولا 1 مرتين الإسباني فرناندو الونسو الذي كان مبتدئاً في عالم الراليات حينها، عشنا أوقات لا تنسى على أرض الوطن حتى انطلقت مغامرات رالي داكار الشهير في المملكة العربية السعودية العام الذي تلاه ومنذ عام 2020 وحتى يومنا هذا، مازلنا نحقق التقدم على الصعيد الشخصي والمهني ونفتخر بإستضافة رالي داكار في السعودية.
وشكر البطل السعودي، يزيد الراجحي شريكه الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم اللامحدود في جميع مشاركاته الدولية قائلاً: "أشكر شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم المتواصل، فهم شركاء النجاح والإنجازات العالمية التي نصنعها معاً، كل الشكر والتقدير على مساندتهم الدائمة لنا"