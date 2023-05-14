العالمي يزيد الراجحي يواصل تحقيق الإنجازات التاريخية على أرض الوطن

"المنافسة على أرض الوطن لها طعم وشعور آخر في كل موسم، فإن تذكرنا الموسم الإفتتاحي في عام 2019 الذي تألف من خمس جولات، الفوز بجميع جولاتها لم يكن سهلاً لاسيما عندما تتنافس مع أبطال عالميين والذين شاركوا معنا في المنافسة المحلية لكي يتعرفوا على تضاريس السعودية مثل الماتادور الإسباني كارلوس ساينز، وسيد داكار الفرنسي ستيفن بيترهانسيل وبطل الفورمولا 1 مرتين الإسباني فرناندو الونسو الذي كان مبتدئاً في عالم الراليات حينها، عشنا أوقات لا تنسى على أرض الوطن حتى انطلقت مغامرات رالي داكار الشهير في المملكة العربية السعودية العام الذي تلاه ومنذ عام 2020 وحتى يومنا هذا، مازلنا نحقق التقدم على الصعيد الشخصي والمهني ونفتخر بإستضافة رالي داكار في السعودية.