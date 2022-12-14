وكالة شؤون المسجد النبوي تُعلن عن دورة لتعليم القراءة للمبتدئين

وتتميز الدورة التي تُعقد لمدة ثلاثة أيام من 25 - 27 جمادى الأول بتطوير القدرة على القراءة خلال ثلاثة أشهر شاملة لقواعد القراءة، وباليسر والسهولة في تعلم القراءة والتدرج في تعليم القراءة وتقتبس أمثلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية مع أمثلة سهلة وواضحة بمنهج مقرر بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.