"رئاسة الحرمين" تُوَزّع أكثر من 3 ملايين مطبوعة على ضيوف الرحمن

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على توزيع أكثر من ثلاثة ملايين مطبوعة، تهم الحجاج في فقه المناسك.
وتهدف المبادرة إلى توفير المعرفة الشرعية الضرورية للحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات؛ بهدف تسهيل أداء مناسك الحج بشكل صحيح؛ وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وسيتم توزيع المطبوعات بمختلف اللغات، لتغطية احتياجات الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم، وستشتمل على موضوعات متنوعة تتعلق بفقه المناسك والأحكام الشرعية المتعلقة بأداء الحج والعمرة.
وستتضمن المطبوعات إرشادات وتوجيهات عملية تساعد الحجاج على التعامل مع المواقف والتحديات المختلفة التي قد تواجههم خلال أداء مناسك الحج.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الرئاسة بخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كل ما يلزم لضمان أدائهم لمناسك الحج والعمرة بأمان واطمئنان.