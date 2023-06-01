42 و15 مئوية.. مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ42 مئوية، فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 15 مئوية.