42 و15 مئوية.. مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ42 مئوية، فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 15 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كالتالي: مكة المكرمة 42 درجة، والأحساء 41 مئوية، وكل من الدمام والصمان وشرورة حفر الباطن والخرج 40 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ15 مئوية، تليها طريف 16 درجة، ثم الباحة والقريات 18 درجة.
وسجلت أبها والباحة وبيشة وجازان والطائف أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.