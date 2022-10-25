شاهد بالصور.. محمية الإمام تركي بن عبدالله توثّق الكسوف الجزئي في رفحاء

وأقيمت هذه الفعالية اليوم في هجرة زبالا التاريخية التابعة لمحافظة رفحاء، حيث بدأت وقائع الرصد من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا، حيث شارك في رصد الكسوف طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وبعض المهتمين من المجتمع المحلي.