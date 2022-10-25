شاهد بالصور.. محمية الإمام تركي بن عبدالله توثّق الكسوف الجزئي في رفحاء

نظمت هيئة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالتعاون مع قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجامعة الحدود الشمالية فعالية اجتماعية علمية؛ لتوثيق رصد الكسوف الجزئي للشمس الذي شهدته المملكة.
وأقيمت هذه الفعالية اليوم في هجرة زبالا التاريخية التابعة لمحافظة رفحاء، حيث بدأت وقائع الرصد من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا، حيث شارك في رصد الكسوف طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وبعض المهتمين من المجتمع المحلي.
وتخلل الفعالية محاضرة علمية للطلاب والطالبات تضمّنت التعريف بظاهرة الكسوف وطرق الرصد والتوعية بأهمية خطورة النظر المباشر إلى الشمس، كما تم الشرح لهم عن أنواع التلسكوبات والكاميرات المستخدمة في عمليات الرصد، وجرى توزيع النظارات الشمسية الخاصة على الحاضرين؛ تجنباً للتعرض للأشعة الضارة، فيما بلغت نسبة الكسوف الجزئي الذي تم رصده في هجرة زبالا التابعة لمحافظة رفحاء 39%.
وتهدف هيئة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من إقامة مثل هذه الفعالية إلى تفعيل دور السياحة الفلكية بالمحمية والشراكة المجتمعية بين المحمية والجامعات والمجتمع المحلي، وكذلك توثيق حدث فلكي نادر سيتكرر بعد خمس سنوات من الآن، بالإضافة إلى استفادة الجامعة من الدراسة العلمية للظاهرة.