كيف أحاطت حكومة المملكة الحجاج ذوي الإعاقة بالرعاية الكاملة؟

أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأتاحت لهم فرصة الحج من خلال المبادرة الوطنية لحج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وزارة الحج والعمرة، والهادفة إلى تمكين وتسهيل أداء الركن الخامس لذوي الإعاقة.
وقد وفرت وزارة الحج مخيماً خاصاً لهذه الفئة، مزودًا بكل الاحتياجات التي تيسر لهم الحج.
وخصصت الوزارة العديد من الخدمات بالمشاعر المقدسة لهم؛ ومنها سيارات النقل الترددي بين جسر الجمرات ومحطات القطار، وأتاحت لهم سرعة التحرك وسهولة الوصول ورمي الجمرات والعودة للمخيمات.
ويُعد الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في جميع جوانب الحياة جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030.