كيف أحاطت حكومة المملكة الحجاج ذوي الإعاقة بالرعاية الكاملة؟

أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأتاحت لهم فرصة الحج من خلال المبادرة الوطنية لحج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وزارة الحج والعمرة، والهادفة إلى تمكين وتسهيل أداء الركن الخامس لذوي الإعاقة.