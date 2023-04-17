تنبيهات "الأرصاد".. أجواء ممطرة بجازان ونجران اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والريث، والحرث، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، ومركز الفطيحة)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة الـ8 مساءً.
كما نبّه المركز اليوم، من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـعاشرة مساءً.