تنبيهات "الأرصاد".. أجواء ممطرة بجازان ونجران اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والريث، والحرث، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، ومركز الفطيحة)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.