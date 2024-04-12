"السديس": احتفاء ولي العهد بأئمة الحرمين يعكس عمق التلاحم بين العلماء والقيادة

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن احتفاء واستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بأئمة المسجد الحرام غير مستغرب، ويعكس مدى احترام وتوقير ولاة أمر هذه البلاد المباركة لأئمة الحرمين الشريفين والعلماء؛ وهو ديدن القيادة منذ التأسيس على يد الملك الصالح عبدالعزيز بن عبدالرحمن وسار عليه أبناؤه البررة من بعده، حتى العهد الزاهر؛ عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.