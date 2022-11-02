60 ألف مستفيد من التوعية الميدانية في الحرم أمس

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 2500 لتر معطرات، و32.100 لتر لتعقيم السجاد و550 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و29.200 لتر لتعقيم الأسطح، و600 لتر للتعقيم بالروبوتات، و2650 لتر معقمات الأيدي.