60 ألف مستفيد من التوعية الميدانية في الحرم أمس

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالحرم أمس الثلاثاء 1444/04/7هـ.
وشملت جهود الرئاسة، توزيع 80.400 عبوة مياه زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر مطهرات و16 ألف سجادة.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 2500 لتر معطرات، و32.100 لتر لتعقيم السجاد و550 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و29.200 لتر لتعقيم الأسطح، و600 لتر للتعقيم بالروبوتات، و2650 لتر معقمات الأيدي.
وأفادت بأنه تم توزيع 1250 كتيب ومطوية و2664 خدمة تطويف، فيما استفاد 12 ألف شخص من التوعية الرقمية، و60 ألف شخص من التوعية الميدانية، وتوفير 1327 خدمة دافع عربة القاصدين و1055 عربة كهربائية للطواف والسعي.