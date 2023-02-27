"التجارة" تُشهِّر بشركة خالفت شروط وضوابط العروض والتخفيضات

شهرت وزارة التجارة بمنشأة تزاول أنشطة بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد صدور حكم قضائي بإدانة فرع الشركة ومالكها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة عدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات من خلال إعلانهما عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة المتضمن فرض غرامة مالية، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
يذكر أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً وفرتها الوزارة بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب القيام بتنفيذ جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.
وتتلقى"التجارة" شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر الاتصال على مركز البلاغات على الرقم 1900.