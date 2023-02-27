"التجارة" تُشهِّر بشركة خالفت شروط وضوابط العروض والتخفيضات

شهرت وزارة التجارة بمنشأة تزاول أنشطة بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد صدور حكم قضائي بإدانة فرع الشركة ومالكها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة عدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات من خلال إعلانهما عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص.