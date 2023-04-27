"مبادرة السعودية الأكثر اكتمالًا".. صورة داخلية لمشهد "السودان- البرهان- حميدتي"

وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ13، دون أي بوادر لحل قريب، ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برًا وبحرًا وجوًا.