موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء

حققت الميزانية العامة للمملكة إيرادات بقيمة 353.6 مليار خلال الربع الثاني من عام 2024م، بحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية. وبلغت الإيرادات النفطية 212 مليار ريال، في مقابل 140 مليار ريال للإيرادات غير النفطية. وشكلت الأخيرة نسبة 40% من ميزانية الربع الثاني من 2024. ويُعدُّ قطاع الخدمات البلدية الأكثر نموًّا في نفقات الميزانية بنمو 116%، بإجمالي نفقات بلغ 81 مليارًا.
وتواصل برامج رؤية السعودية 2030 نجاحاتها بتسجيل أرقام جديدة، وإسهامات ملموسة، وإشادات عالمية؛ إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان في السعودية إلى 77.6 سنة، وانخفضت وفيات الطرق إلى 13.6 لكل 100 ألف شخص، بحسب التقرير السنوي الذي أصدره برنامج تحوُّل القطاع الصحي لعام 2023م.
وكشفت المملكة العربية السعودية في ملف الترشح الحصري لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034 عن تفاصيل المخطط الطموح للبطولة. وتستضيف السعودية البطولة في 5 مدن رئيسية: الرياض، جدة، الخُبر، أبها ونيوم، التي تمثل أحد أهم المشاريع الكبرى لمدن المستقبل. وتتزين المدن الخمس بـ15 ملعبًا متطورًا، منها 11 ملعبًا جديدًا بالكامل. وتسعى السعودية من خلال هذا المخطط إلى تقديم تجربة استثنائية للفرق والجماهير، وتعزيز إرثها الرياضي والعمراني.
وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الرياضة التصاميم والتصورات المستقبلية لاستاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية، أحد أكبر الملاعب الرياضية عالميًّا، الذي سيكون المقر الرئيسي للمنتخب السعودي، وسيستضيف كبرى الفعاليات والأنشطة الرياضية. ويتميز التصميم المعماري للاستاد الرئيسي باحتوائه على جدران وأسقف خضراء، تتجاوز مساحتها "96.500" متر مربع. وتتجاوز مساحة استاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية 660 ألف متر مربع. وتبلغ السعة الجماهيرية لاستاد الملك سلمان الرئيسي "92.000" مقعد، كما يضم مقصورة ملكية تتسع لـ"150" مقعدًا، و"120" جناح ضيافة، و"300" مقعد لكبار الشخصيات، و"2.200" مقعد للشخصيات المهمة.
وسطرت السعودية فصلاً جديدًا في تاريخها الرياضي مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ إذ استقطبت منافسات الحدث العالمي أكثر من مليون زائر خلال النصف الأول ببوليفارد رياض سيتي في العاصمة السعودية الرياض. وأعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تحقيق إجمالي 177.5 مليون ساعة مشاهَدة خلال الأسابيع الأربعة الأولى، كما شهدت البطولة توزيع 16.5 مليون دولار من إجمالي جوائز البطولة البالغة 60 مليون دولار على 9 من أصل 22 بطولة.
وأشادت منظمة الإيسيسكو بنجاح السعودية في تحقيق المستهدف لرؤية السعودية 2030 بعدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، مشيرة إلى إدراج موقع "المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية"، الواقعة بمنطقة الرياض، من طرف منظمة اليونسكو على قائمة التراث العالمي؛ ليكون (ثامن) موقع بالسعودية.
وحققت السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، خمس جوائز عالمية في منافسات "أولمبياد الفيزياء الدولي 2024"، في دورته الـ 54 التي نُظمت فعالياتها في إيران، بمشاركة 230 طالبًا من 46 دولة، خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو الجاري.