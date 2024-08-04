موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء

وكشفت المملكة العربية السعودية في ملف الترشح الحصري لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034 عن تفاصيل المخطط الطموح للبطولة. وتستضيف السعودية البطولة في 5 مدن رئيسية: الرياض، جدة، الخُبر، أبها ونيوم، التي تمثل أحد أهم المشاريع الكبرى لمدن المستقبل. وتتزين المدن الخمس بـ15 ملعبًا متطورًا، منها 11 ملعبًا جديدًا بالكامل. وتسعى السعودية من خلال هذا المخطط إلى تقديم تجربة استثنائية للفرق والجماهير، وتعزيز إرثها الرياضي والعمراني.