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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء

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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء

حققت الميزانية العامة للمملكة إيرادات بقيمة 353.6 مليار خلال الربع الثاني من عام 2024م، بحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية. وبلغت الإيرادات النفطية 212 مليار ريال، في مقابل 140 مليار ريال للإيرادات غير النفطية. وشكلت الأخيرة نسبة 40% من ميزانية الربع الثاني من 2024. ويُعدُّ قطاع الخدمات البلدية الأكثر نموًّا في نفقات الميزانية بنمو 116%، بإجمالي نفقات بلغ 81 مليارًا.

وتواصل برامج رؤية السعودية 2030 نجاحاتها بتسجيل أرقام جديدة، وإسهامات ملموسة، وإشادات عالمية؛ إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان في السعودية إلى 77.6 سنة، وانخفضت وفيات الطرق إلى 13.6 لكل 100 ألف شخص، بحسب التقرير السنوي الذي أصدره برنامج تحوُّل القطاع الصحي لعام 2023م.

وكشفت المملكة العربية السعودية في ملف الترشح الحصري لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034 عن تفاصيل المخطط الطموح للبطولة. وتستضيف السعودية البطولة في 5 مدن رئيسية: الرياض، جدة، الخُبر، أبها ونيوم، التي تمثل أحد أهم المشاريع الكبرى لمدن المستقبل. وتتزين المدن الخمس بـ15 ملعبًا متطورًا، منها 11 ملعبًا جديدًا بالكامل. وتسعى السعودية من خلال هذا المخطط إلى تقديم تجربة استثنائية للفرق والجماهير، وتعزيز إرثها الرياضي والعمراني.

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الرياضة التصاميم والتصورات المستقبلية لاستاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية، أحد أكبر الملاعب الرياضية عالميًّا، الذي سيكون المقر الرئيسي للمنتخب السعودي، وسيستضيف كبرى الفعاليات والأنشطة الرياضية. ويتميز التصميم المعماري للاستاد الرئيسي باحتوائه على جدران وأسقف خضراء، تتجاوز مساحتها "96.500" متر مربع. وتتجاوز مساحة استاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية 660 ألف متر مربع. وتبلغ السعة الجماهيرية لاستاد الملك سلمان الرئيسي "92.000" مقعد، كما يضم مقصورة ملكية تتسع لـ"150" مقعدًا، و"120" جناح ضيافة، و"300" مقعد لكبار الشخصيات، و"2.200" مقعد للشخصيات المهمة.

وسطرت السعودية فصلاً جديدًا في تاريخها الرياضي مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ إذ استقطبت منافسات الحدث العالمي أكثر من مليون زائر خلال النصف الأول ببوليفارد رياض سيتي في العاصمة السعودية الرياض. وأعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تحقيق إجمالي 177.5 مليون ساعة مشاهَدة خلال الأسابيع الأربعة الأولى، كما شهدت البطولة توزيع 16.5 مليون دولار من إجمالي جوائز البطولة البالغة 60 مليون دولار على 9 من أصل 22 بطولة.

وأشادت منظمة الإيسيسكو بنجاح السعودية في تحقيق المستهدف لرؤية السعودية 2030 بعدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، مشيرة إلى إدراج موقع "المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية"، الواقعة بمنطقة الرياض، من طرف منظمة اليونسكو على قائمة التراث العالمي؛ ليكون (ثامن) موقع بالسعودية.

وحققت السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، خمس جوائز عالمية في منافسات "أولمبياد الفيزياء الدولي 2024"، في دورته الـ 54 التي نُظمت فعالياتها في إيران، بمشاركة 230 طالبًا من 46 دولة، خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو الجاري.

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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أيادٍ بيضاء

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محليات

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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وظائف وتدريب

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق برنامجًا تدريبيًّا في هندسة البنية المؤسسية
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
اعتباراً من 4 أغسطس.. "خبير" تبدأ تَلقي طلبات راغبي التدريب بديوان المظالم
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
كلية الملك فهد الأمنية تستقبل طلبات الالتحاق بدورة الضباط الجامعيين.. هنا الشروط

ريادة عالمية

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
السعودية.. تشغيل أكبر مصنع للطاقة الشمسية في العالم بحلول 2026
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
مؤسسة جسر الملك فهد تنال تصنيف السلامة من فئة 4 نجوم
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10 فائزين بذهبية أولمبياد "أذكى" يشاركون في برنامج عالمي بجامعة أكسفورد البريطانية
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
الباحثة السعودية "ود الرشيدي" تُحقق المركز الثالث في كأس ميرك للابتكار بألمانيا 2024
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
رقم قياسي غير مسبوق.. 135 مليار ريال إنفاق زوار الخارج في المملكة عام 2023
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
رئيس "غرفة الرياض": 5 ملايين سائح صيني إلى السعودية في العام 2030
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
بفعل انتعاش إمدادات السعودية كأكبر دفعة.. إنتاج "أوبك" من النفط يرتفع في يوليو
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني من عام 2024م
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
بأكثر من مليار ريال.. "مدن" توقّع عقود 9 مشروعات جديدة لتطوير المدن الصناعية
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
السعودية ضمن أكبر 20 سوق استيراد في العالم بواردات تجاوزت مليون مركبة جديدة ومستعملة
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
المملكة تستحوذ على 45% من سوق ألعاب الهاتف المحمول في المنطقة وإفريقيا
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
اتحاد القدم يستعرض أبرز ما يحتويه ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
في العاصمة السعودية الرياض.. كأس العالم للرياضات الإلكترونية يُحطِّم الأرقام القياسية
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2025م.. وزارة الرياضة تعلن استضافة الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
اكتشف تصاميم "استاد الملك سلمان" الجديد.. مرافق رياضية متطورة لاستقبال الفعاليات العالمية
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
أرامكو السعودية تبدأ العمل في إنشاء "ملعب أرامكو" الجديد في مدينة الخبر
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
"روشن" تعلن إنشاء ملعب أيقوني بسعة 45 ألف مقعد جنوب غرب الرياض
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
أخضر الجامعات يحقق 5 ميداليات في دولية الباورلفتنق بأستونيا
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
منتخب جازان يتوج ببطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
أولمبياد باريس.. السراج ينهي مشاركته الأولمبية بالمركز الأول.. والفيصل يشيد بأدائه
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
أولمبياد باريس 2024.. جون رام لاعب الدوري السعودي للغولف يتصدر قائمة أعلى 20 رياضياً دخلاً

أحداث عالمية ساخنة

موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
اعتقال "إسرائيل" لخطيب المسجد الأقصى.. لا مراعاة لمكانته وعمره وسلامته مهددة
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
المرشد الإيراني يُصدر أمرًا بشن هجوم مباشر على إسرائيل ردًّا على اغتيال هنية
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
"فليذهبوا ويحزنوا مع أردوغان".. فتيل أزمة يشتعل بين إسرائيل وتركيا بسبب "هنية"
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
عقب اغتيال "هنية وشكر".. واشنطن تنشر 12 سفينة حربية و4 آلاف جندي بالشرق الأوسط
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل القيادي بحزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
نجاة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان من محاولة اغتيال
موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تُسلِّم "فيفا" ملفها لـ"كأس العالم 2034".. والسعوديون يحققون 5 جوائز عالمية في الفيزياء
187 مظاهرة بـ 20 ولاية.. فنزويليون مناهضون لـ"مادورو" يواصلون الاحتجاج ضد إعلان فوزه بالرئاسة

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