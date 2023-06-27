استعداداً للأضاحي.. "بيئة الرياض" تجهز ١٢ مسلخاً ثابتاً ومتحركاً في العاصمة

وفي التفاصيل، فقد أتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض استعداداته لموسم الأضاحي، بتجهيز ٧ مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي لتغطي شمال وجنوب وشرق وغرب مدينة الرياض في أحياء لبن والجنادرية والملقا وبدر والمشاعل ونمار والعارض، لدعم أسواق الماشية المركزية وهي سوق الأغنام بغرب الرياض وسوق أنعام الرياض في العزيزية وسوق الأغنام بحي السعادة.