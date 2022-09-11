التأمين الصحي على رأس أولويات برنامج ندوة "التأمين السعودي 2022"

وانسجاماً مع أهمية خدمات وبرامج التأمين الصحي، ومواكبتها لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الصحي الهادفة إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، أدرجت ندوة التأمين السعودي 2022، ضمن أولويات أعمالها البحث في التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال التأمين الصحي، والبحث في حجم دور وأهمية هذا القطاع، إلى جانب العديد من القضايا الحيوية في قطاع التأمين، مثل "النمو الاقتصادي وتطورات صناعة التأمين"، و"التقنية التأمينية وقيمتها المضافة"، و"تطور سوق إعادة التأمين السعودي"، و "مستقبل التأمين الصحي"، فضلاً عن البحث في قضايا متنوعة تتعلق بدور شركات الخدمات المساندة في قطاع التأمين، وقضايا تأمينية متصلة بالمجتمع،ـ مثل الدور الذي يلعبه تأمين الحماية والادخار في مستقبل الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى استشراف آفاق المستقبل ومسيرة النمو.