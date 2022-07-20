على طريق جدة- جازان.. "السهيمي": نقطة خلاف واحدة تسببت بإغلاق محطات الوقود

تطوير محطات الوقود

وفي مقاله "محطات الوقود.. أعطال أم تعطيل؟!" بصحيفة "المدينة"، يقول السهيمي: "برزت أخيرًا قضية (تطوير محطات الوقود)، وهي القضية التي طال أمدها، وأخذت سجالاً كبيرًا بين مُلَّاك المحطات والجهات المسؤولة. مسألة تطوير المحطات تُعد أمرًا لا مفر منه، وعن نفسي فقد كنت -ولا أزال- أقف في صف تطويرها بالشكل الذي يجعلها (مؤهَّلَة)، بحيث يُقبل عليها المستفيدون، ويجدون فيها غايتهم، وما يطلبونه من خدمات راقية وميسرة. تطوير محطات الوقود يتطلب من كل صاحب محطة أن يجعل محطته (نموذجية مؤهلة)، سواء بنفسه، أو عن طريق إحدى الشركات المؤهلة المعتمدة من قِبَل وزارة الشؤون البلدية، لكن وبعد سلسلة طويلة من الإجراءات وعمليات التطوير، نلاحظ أن هناك محطات قديمة تم تطويرها بالشكل اللائق، حتى أصبحت مؤهَّلة، ومع ذلك نراها مغلقة، وبعضها تم تطويرها ومن ثم تم تشغيلها فترة قصيرة، ثم أغلقت أبوابها، وهناك محطات جديدة تم استحداثها والانتهاء من تجهيزاتها كاملة، وقد تزينت باسم إحدى الشركات المشغلة التي ارتضتها وزارة الشؤون البلدية، ومع ذلك لم تفتح أبوابها، ما يُنذر بموتها في عز شبابها قبل الاستفادة منها، ومن مرافقها الحديثة وإمكاناتها الراقية".