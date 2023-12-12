"التجارة" تحدد مخالفات وجرائم "رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس ومدير الشركة" وفق نظام الشركات

وأوضحت الوزارة أن أهم الجرائم والمخالفات التي قد يقع فيها رئيس مجلس إدارة الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو مدير الشركة، عدم إيداع نسخة من القوائم المالية لدى منصة قوائم (رئيس مجلس الإدارة ومدير الشركة)، وعدم إعداد القوائم المالية خلال المدة النظامية، وتسجيل بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية، وعدم الدعوة للجمعية العامة السنوية للشركاء أو المساهمين خلال المدة المحدّدة نظاماً، ومنع المساهم أو الشريك من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه، واستغلال الأموال والسلطات ضدّ مصالح الشركة لتحقيق منفعة مباشرة أو غير مباشرة، واستغلال الأموال والسلطات ضد مصالح الشركة لمحاباة شخص أو شركة أخرى، وإظهار المركز المالي للشركة بشكلٍ مخالفٍ للحقيقة، مؤكدةً أهمية الامتثال للأنظمة واللوائح لتجنب المخالفة.