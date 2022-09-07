في الخبر.. السجن 5 سنوات لثلاثيني تحرش جنسياً بحدث

وأنكر المتهم معرفته بالمجني عليه والاعتراف بجريمة التحرش، لتأخذ المحكمة بتسجيل مرئي كدليل رقمي لإثبات إدانة المتهم، وفق ما جاء في نظام الإثبات، لتظهر كاميرات المراقبة المدان وهو يمشي برفقة المجني عليه محاولاً التحرش به.