بمستشفى النساء في الجوف.. إزالة كيس وزنه 12 كغم من بطن مريضة

نجح فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، في إزالة كتلة كيسية في المبيض الأيسر لمريضة في العِقد السادس من عمرها، فاق قطره 50 سم، وبوزن 12 كيلوغرامًا.