"الأرصاد" تنبه من أمطار على عدة محافظات في عسير والمدينة المنورة

وتفصيلًا، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب)، وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ١١ مساءً.