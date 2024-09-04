"الأرصاد" تنبه من أمطار على عدة محافظات في عسير والمدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهين بخصوص منطقتيْ عسير والمدينة المنورة، متوقعًا تقلبات جوية على بعض المحافظات حتى 11 مساءً.
وتفصيلًا، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب)، وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ١١ مساءً.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي ينبع النخل، والعيص، ومركز الفقرة بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية؛ موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.