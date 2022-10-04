البرلمان العربي يبدأ أعمال جلسته العامة في الجامعة العربية

وعبّر رئيس البرلمان العربي عن تضامن البرلمان التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة أزمات الجفاف التي تتعرض لها، ومع السودان في مواجهة السيول والفيضانات؛ داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف بجانب الصومال والسودان في هذه المحنة.