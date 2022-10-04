البرلمان العربي يبدأ أعمال جلسته العامة في الجامعة العربية

بدأت، اليوم، بمقر جامعة الدول العربية، الجلسة العامة للبرلمان العربي، برئاسة عادل عبدالرحمن العسومي، لاستعراض نتائج تقارير وتوصيات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي، التي ناقشت على مدار اليومين الماضيين مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية والقضايا العربية الرئيسية.
وأكد "العسومي"، في كلمته الافتتاحية، محورية القضية الفلسطينية التي تحتل الأولوية في نشاط البرلمان العربي، منوهًا بضرورة دعم وتعزيز صمود سكان مدينة القدس المحتلة، منوهًا بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأعرب عن دعم البرلمان العربي للحكومة الشرعية في اليمن، وجهود المجلس الرئاسي اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، مشددًا على دعم جهود تجديد الهدنة في اليمن.
ودعا رئيسُ البرلمان العربي الليبيين إلى التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات وإنهاء الأزمة في البلاد.
وحث الأطراف في العراق على العمل على التوافق وتحقيق استقرار البلاد، معربًا عن إدانته لكل الاعتداءات الغاشمة على الأراضي العراقية والتي تمثل انتهاكًا لسيادة العراق.
وعبّر رئيس البرلمان العربي عن تضامن البرلمان التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة أزمات الجفاف التي تتعرض لها، ومع السودان في مواجهة السيول والفيضانات؛ داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف بجانب الصومال والسودان في هذه المحنة.
وثمّن "العسومي" استضافة مصر لمؤتمر المناخ (كوب 27) في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، والإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ (كوب 28) في العام القادم.