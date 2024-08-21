معتمدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.. المملكة تشيد مدنًا ذكية رافعةً شعارَ جودة الحياة

بحسب تقرير لهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا": فإن 5 مدن سعودية ظهرت ضمن مؤشر "IMD" للمدن الذكية لسنة 2024م، أولها مدينة الرياض التي جاءت في المرتبة الثالثة عربيًّا والـ25 عالميًّا، تلتها مكة المكرمة بالمرتبة الخامسة عربيًّا والـ52 عالميًّا، وبعدها مدينة جدة بالمرتبة السادسة عربيًّا والـ55 عالميًّا. أما المدينة المنورة فجاءت بالمرتبة الـ7 عربيًّا والـ74 عالميًّا، فيما احتلّت مدينة الخبر المرتبة 99 عالميًّا، من إجمالي 142 مدينة من حول العالم شملها المؤشر.