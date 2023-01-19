مطلوبٌ ومهرِّبُ عمالة مخالفة.. 6 إنجازات أمنية يحققها مركز الضبط الأمني بالأفلاج في أسبوع

نجح مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، خلال هذا الأسبوع، في الإطاحة بمطلوب للجهات الأمنية، وآخَر بحوزته حبوب محظورة ومخدرات.. كما قاد الحس الأمني إلى ضبط وافد مجهول الهوية منتحل شخصية آخر، وضبط مقيم ومواطن حاول تهريب خادمات مخالفات لنظام الحدود.
وفي التفاصيل، حقق رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في الأفلاج، خلال الـ7 الأيام الماضية، إنجازات أمنية تَضمنت "ضبط مطلوب للجهات الأمنية، والإطاحة بشخص بحوزته حبوب محظورة وحشيش، ووافد من جنسية عربية مجهول الهوية منتحل شخصية أخرى، وضبط مواطن حاول تهريب 4 سيدات من جنسية إفريقية مجهولات الهوية، بالإضافة إلى ضبط مقيم حاول تهريب خادمة مجهولة الهوية.
وتم تحرير مَحاضر لجميع الحالات وتسليمهم والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.
ويُعد مركز الضبط الأمني بالأفلاج من أكثر المراكز الأمنية تحقيقًا للإنجازات في التصدي للمحظورات والمخدرات والممنوعات، وضبط المطلوبين للجهات الأمنية.