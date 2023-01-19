مطلوبٌ ومهرِّبُ عمالة مخالفة.. 6 إنجازات أمنية يحققها مركز الضبط الأمني بالأفلاج في أسبوع

وفي التفاصيل، حقق رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في الأفلاج، خلال الـ7 الأيام الماضية، إنجازات أمنية تَضمنت "ضبط مطلوب للجهات الأمنية، والإطاحة بشخص بحوزته حبوب محظورة وحشيش، ووافد من جنسية عربية مجهول الهوية منتحل شخصية أخرى، وضبط مواطن حاول تهريب 4 سيدات من جنسية إفريقية مجهولات الهوية، بالإضافة إلى ضبط مقيم حاول تهريب خادمة مجهولة الهوية.