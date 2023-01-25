طفل بالرس يستعيد قوة السمع بعد سحب سوائل متجمدة وإزالة اللحمية

استطاع فريق متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الرس العام، إنهاء مشكلة ضعف السمع لطفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام، ظلت تلازمه منذُ خمسة أشهر، واستغرقت العملية الجراحية 35 دقيقة.
وذكر تجمع القصيم الصحي، أنه تمت معاينة الطفل سريرياً من قِبل الطبيب المختص، وتطلبت حالته إجراء مزيدٍ من الفحوصات الضرورية.
وأضاف أن نتائج التحاليل وتصوير الأشعة واختبار ضغط الأذن الوسطى أظهرت وجود سوائل صمغية داخل أذن الطفل، وصلت لمرحلة التجمد، وتطلب ذلك تدخلاً جراحياً.
وأشار تجمع القصيم الصحي، إلى أنه تمت إزالة اللحمية وسحب السوائل المتجمدة داخل الطبلة بنجاح، موضحاً أنه وبعد العملية بيوم تم إجراء اختبار سمع بيّن انتهاء معاناته، وخرج من المستشفى.