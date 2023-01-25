طفل بالرس يستعيد قوة السمع بعد سحب سوائل متجمدة وإزالة اللحمية

وأشار تجمع القصيم الصحي، إلى أنه تمت إزالة اللحمية وسحب السوائل المتجمدة داخل الطبلة بنجاح، موضحاً أنه وبعد العملية بيوم تم إجراء اختبار سمع بيّن انتهاء معاناته، وخرج من المستشفى.