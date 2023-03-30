معتمرون يشيدون بنجاح المملكة في إدارة الحشود المليونية وسهولة الإجراءات

وتستعد وزارة الحج والعمرة لاستقبال أكثر من مليون معتمر خلال موسم رمضان لهذا العام، 2023، أي بمعدل 40 ألف معتمر يوميًا من الداخل والخارج، وذلك بعد أن سهلت الوزارة إجراءات قدوم المعتمرين من جميع دول العالم بمختلف التأشيرات، ورفعت من استعداداتها مع جميع شركائها من الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات ضمن منظومة عمل متكاملة.