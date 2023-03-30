معتمرون يشيدون بنجاح المملكة في إدارة الحشود المليونية وسهولة الإجراءات
كشف معتمر فرنسي عن تفاجئه من سهولة عملية إدارة الحشود المليونية ومن سهولة إجراءات الدخول لـ السعودية ناصحًا الجميع بزيارتها.
وقال لـ "العربية" من الحرم المكي الشريف: "هذه العمرة الأولى لي تفاجأت بالفعل من كيفية إدارة هذه الحشود المليونية في وقت وجيز، شاهدت كيف الأمن ينظم ويرشد في وقت واحد، وهو أمر ليس بالسهل لأن المعتمرين يأتون دفعة واحدة".
وأضاف: "رأيت عملية التنظيم منذ دخولي المطار في جدة ورأيت موظف الجوازات يقول لي: تفضّل جوازك خلال دقائق، وأنا مندهش! هل انتهى كل شيء؟".
وتابع المعتمر الفرنسي: "أرى أنه يجب زيارة السعودية من جميع الجنسيات، ومن جميع الأديان فهي بلد آمن منذ أن تصل إليها".
وأعرب معتمر مصري بدوره عن انبهاره من سلاسة تنظيم هذه الأعداد الكبيرة وسط مناطق محدودة بالمسجد الحرام التي يوجد فيها معتمرون ومصلون من مختلف الجنسيات واللغات، وقال: "لم نجد أنا وزوجتي أي مشقة في المواصلات والباصات كل شيء منظم ومرتب وميسر".
وأشار إلى أن سهولة الإجراءات ودقة التنظيم في عملية إدارة الحشود المليونية بدد مخاوفه من الزحام الكبير لكن ما رآه ولمسه على أرض الواقع كان مغايرًا ومعاكسًا لتوقعاته مما دفعه لحجز عمرة مقبلة بعد عيد الفطر الأضحى المبارك.
وتستعد وزارة الحج والعمرة لاستقبال أكثر من مليون معتمر خلال موسم رمضان لهذا العام، 2023، أي بمعدل 40 ألف معتمر يوميًا من الداخل والخارج، وذلك بعد أن سهلت الوزارة إجراءات قدوم المعتمرين من جميع دول العالم بمختلف التأشيرات، ورفعت من استعداداتها مع جميع شركائها من الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات ضمن منظومة عمل متكاملة.