"عقارات الدولة" تستعرض منهجية وأدوات التحوّل الرقمي وأثره على تطوير الأداء

وتهدف الورشة إلى تعزيز مستوى الوعي بأهمية التحول الرقمي من خلال استعراض منهجية وأدوات التحول وأثره الإيجابي على رفع كفاءة وتطوير الأداء الحكومي؛ لتصبح المملكة ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية كأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى التعريف بأدوات وأنظمة قياس التحول الرقمي المعد من قبل هيئة الحكومة الرقمية.