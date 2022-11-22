استعداداً للإجازة.. مجلس شؤون المسجد الحرام يُوصي بالجاهزية القصوى لاستقبال المعتمرين

ناقش مساعد الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس شؤون المسجد الحرام، بحضور أعضاء المجلس، عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتطرق الاجتماع إلى آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى لموسم العمرة لهذا العام 1444هـ ، والذي عقد لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام، وكيفية تطويرها، وبحث المشكلات والمعوقات، وإيجاد الحلول لها وأهمية توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات في المسجد الحرام.
وأوضح أن هذه الاجتماعات تأتي بدعم وحرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشيراً إلى دعم الكفاءات التي تثبت جدارتها وتميزها في رفع جودة مخرجات الأعمال الموكلة إليهم، وذلك لاستمرارية جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعداد لموسم إجازة الفصل الدراسي الأول وأبرز الاقتراحات والاستفسارات والمهام المتعلقة بالمسجد الحرام خلال موسم العمرة، وكيفية مواصلة التطوير الأمثل لها مع الأخذ بكل الاحتمالات المتعلقة بكيفية التعامل مع المراحل المقبلة من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم غير محدود من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- والرامية لمواكبة الرؤية (2030).