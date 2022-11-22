استعداداً للإجازة.. مجلس شؤون المسجد الحرام يُوصي بالجاهزية القصوى لاستقبال المعتمرين

ناقش مساعد الرئيس العام وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس شؤون المسجد الحرام، بحضور أعضاء المجلس، عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتطرق الاجتماع إلى آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة (2024) والاستعدادات المثلى لموسم العمرة لهذا العام 1444هـ ، والذي عقد لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة في المسجد الحرام، وكيفية تطويرها، وبحث المشكلات والمعوقات، وإيجاد الحلول لها وأهمية توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات في المسجد الحرام.