حالة ماطرة يبدأ تأثيرها الاثنين على المملكة وتشتد الثلاثاء لتشمل العديد من المناطق مترافقة بالأمطار والعواصف الرعدية

الاثنين: يتركز تأثير الحالة المطرية على المناطق الشمالية والشمالية الغربية، وتكون قوية في أجزاء من تبوك، ويُتوقع بمشيئة الله أن تتهيأ الفرصة مع ساعات الفجر من يوم الاثنين لتكاثر السحب الركامية الماطرة على الأجزاء الغربية من تبوك وتدريجيًّا مع مرور ساعات النهار تمتد السحب الركامية لأجزاء عدة من تبوك بما فيها الأجزاء الساحلية، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات.