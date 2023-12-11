حالة ماطرة يبدأ تأثيرها الاثنين على المملكة وتشتد الثلاثاء لتشمل العديد من المناطق مترافقة بالأمطار والعواصف الرعدية

تشير أحدث الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات بأن تتأثر المملكة العربية السعودية الأيام القادمة بحالة جوية ماطرة، نتيجة عبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية لأجواء المملكة بالتزامن مع استجابة سطحية فعالة لمنخفض البحر الأحمر؛ مما يؤدي إلى تكاثر للسحب والغيوم الركامية في العديد من المناطق ويرافقها هطول أمطار مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق.
الاثنين: يتركز تأثير الحالة المطرية على المناطق الشمالية والشمالية الغربية، وتكون قوية في أجزاء من تبوك، ويُتوقع بمشيئة الله أن تتهيأ الفرصة مع ساعات الفجر من يوم الاثنين لتكاثر السحب الركامية الماطرة على الأجزاء الغربية من تبوك وتدريجيًّا مع مرور ساعات النهار تمتد السحب الركامية لأجزاء عدة من تبوك بما فيها الأجزاء الساحلية، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات.
أما مساءً وليلًا، فيستمر هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على منطقة تبوك وشمال منطقة المدينة المنورة كذلك، وتشمل بعض الأمطار المتفرقة في أغلبها غرب الجوف، وكذلك غرب الحدود الشمالية نواحي محافظة الطريف.
ومع ساعات متأخرة من الليل (الاثنين/ الثلاثاء) وفجر الثلاثاء، تمتد السحب الماطرة تدريجيًّا لأجزاء من سواحل المدينة المنورة؛ وخاصة نواحي محافظة ينبع، بالإضافة إلى أجزاء من شمال وغرب المدينة المنورة، ولاحقًا مع ساعات الصباح تمتد الأمطار لباقي سواحل المدينة المنورة.
ويتعمق تأثير المنخفض الجوي العلوي على المملكة يوم الثلاثاء؛ بحيث تشتد الحالة المطرية وتشمل الأمطارُ بعضَ محافظات الحدود الشمالية بما فيها عرعر وطريف، بالإضافة إلى مناطق الجوف وتبوك والمدينة المنورة، وتكون هذه الأمطار متوسطة في أغلبها، وتغزر في بعض الأحيان ويصحبها حدوث الرعد في حينها.
كما تمتد السحب المطرية مع ساعات المساء والليل من يوم الثلاثاء لأجزاء عدة من مكة المكرمة بما فيها محافظة جدة وكذلك أجزاء من حائل، مع استمرار فرص الأمطار في شمال المملكة.
ولاحقًا في ساعات متأخرة من الليل، تطال فرص الأمطار باقي محافظات الحدود الشمالية والقصيم، مع استمرار فرص الأمطار على مكة المكرمة وسواحلها.