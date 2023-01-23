"أمير الشرقية" يدشّن النسخة الثانية من مبادرة المصنع المثالي
دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الإثنين النسخة الثانية لجائزة المصنع المثالي التي تحمل عنوان "الاستدامة البيئية"، وتنفّذ بمبادرة من هيئة (مدن) والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة وتهدف للالتزام بالاشتراطات البيئية للمصانع والحد من التلوث.
وشدّد أمير الشرقية، على ضرورة مراعاة جوانب السلامة لجميع العاملين في المصانع والتقيد بوسائلها الضرورية، ومنع الممارسات الخاطئة التي تسهم في الاضرار بالنظام البيئي.
وأعرب المهندس طلال الرشيد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، عن شكره لأمير المنطقة الشرقية لرعايته للجائزة، مشيراً إلى أن برنامج المصنع المثالي للحفاظ على البيئة يهدف إلى وضع اعتبارات مبدأ حماية البيئة والحفاظ على الموارد في الأولويات بالإضافة إلى تفعيل برنامج المسؤولية البيئية لدى المصانع والشركات بما يتعلق بحماية البيئة، إلى جانب دمج الاعتبارات البيئية في مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع الصناعية كافة ضمن الضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة دولياً ودعم مبادرات الطاقة المتجددة كطاقة نظيفة وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية، إضافة إلى إصدار عدد من الأنظمة والمعايير ومراجعتها بصورة منتظمة لمنع الممارسات الخاطئة المؤدية لتدهور النظام البيئي.
واوضح المهندس الرشيد، أن برنامج الجائزة السنوية تضمن وضع شروط وضوابط اشتملت على عددٍ من الإجراءات الداخلية ذات الأثر الإيجابي على البيئة، إضافة إلى تخصيص جائزة سنوية تحمل اسم "المصنع المثالي" إلى جانب المشاركة في مؤتمر أو معرض خاص بحماية البيئة وتقديم بحث بيئي وتنفيذ مبادرة مجتمعية أو أكثر.