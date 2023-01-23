"أمير الشرقية" يدشّن النسخة الثانية من مبادرة المصنع المثالي

وأعرب المهندس طلال الرشيد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، عن شكره لأمير المنطقة الشرقية لرعايته للجائزة، مشيراً إلى أن برنامج المصنع المثالي للحفاظ على البيئة يهدف إلى وضع اعتبارات مبدأ حماية البيئة والحفاظ على الموارد في الأولويات بالإضافة إلى تفعيل برنامج المسؤولية البيئية لدى المصانع والشركات بما يتعلق بحماية البيئة، إلى جانب دمج الاعتبارات البيئية في مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع الصناعية كافة ضمن الضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة دولياً ودعم مبادرات الطاقة المتجددة كطاقة نظيفة وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية، إضافة إلى إصدار عدد من الأنظمة والمعايير ومراجعتها بصورة منتظمة لمنع الممارسات الخاطئة المؤدية لتدهور النظام البيئي.