"سبق" ترصد المشهد.. "أمانة الطائف" تثري رحلة ضيوف الرحمن بدفء الاستقبال وكرم الضيافة

واستمرّت الأمانة في تنفيذ المبادرة في ميقاتَيْ "قرن المنازل" بالسيل الكبير، ووادي محرم بالهدا، كجزء أساسي من الجهود الرامية إلى تحسين تجربة الحجاج وراحتهم، وقامت إدارة التطوع بالأمانة بخلق جو من الدفء في لقاء الحجيج، وغرس قيم العطاء وخدمة المجتمع في نفوس المشاركين في هذه المبادرة، والعمل على تقديم المساعدة الممكنة للحجاج، وإشعارهم بمدى حرص واهتمام بلادنا الغالية بتوفير أفضل الظروف حتى يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم دون أي عقبات.