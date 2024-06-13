"سبق" ترصد المشهد.. "أمانة الطائف" تثري رحلة ضيوف الرحمن بدفء الاستقبال وكرم الضيافة

واصلت أمانة الطائف وشركاؤها من القطاع غير الربحي، وبمشاركة متطوعين ومتطوعات وسط أجواء مفعمة بالترحاب؛ إثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام القادمين من مختلف الدول إلى العاصمة المقدسة عبر منفذ الطائف، من خلال حفاوة الاستقبال والضيافة، وتوزيع الهدايا، وباقات الزهور، والكتيبات التوجيهية والإرشادية عليهم، وتوفير كافة سبل الراحة للحجاج لتيسير أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل سهولة.
ورصدت "سبق" تواجد منسوبي إدارة التطوع في الصالة الدولية بمطار الطائف الدولي لتنفيذ المبادرة التطوعية "الطائف ترحب بضيوف الرحمن"، بمشاركة جمعية العون الخيرية، ووقف "تعاونوا على البر والأعمال الخيرية"، لاستقبال الحجاج وتقديم الهدايا والورود لهم، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات المقدمة لضمان راحتهم وسلامتهم خلال أداء مناسك الحج، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز روح الضيافة والتكافل بين أبناء الطائف وضيوف الرحمن، والتزامهم بتوفير أفضل الخدمات للحجاج بما يكفل راحتهم وسلامتهم خلال أداء المناسك بإذن الله.
واستمرّت الأمانة في تنفيذ المبادرة في ميقاتَيْ "قرن المنازل" بالسيل الكبير، ووادي محرم بالهدا، كجزء أساسي من الجهود الرامية إلى تحسين تجربة الحجاج وراحتهم، وقامت إدارة التطوع بالأمانة بخلق جو من الدفء في لقاء الحجيج، وغرس قيم العطاء وخدمة المجتمع في نفوس المشاركين في هذه المبادرة، والعمل على تقديم المساعدة الممكنة للحجاج، وإشعارهم بمدى حرص واهتمام بلادنا الغالية بتوفير أفضل الظروف حتى يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم دون أي عقبات.
وعبّر الحجاج عن رضاهم وسعادتهم بحفاوة الاستقبال الحار، وأيضًا المساعدة التي تلقّوها، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة تركت أثرًا إيجابيًّا في نفوسهم، وجعلتهم يشعرون بالسعادة الغامرة، مشيدين بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتسخير الطاقات والإمكانات كافة لتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.
وترافقت هذه المبادرة التطوعية من الحملة التوعوية لأمانة الطائف خلال موسم حج هذا العام 1445هـ؛ بهدف توعية الحجاج بأهمية الالتزام بالاشتراطات في مختلف الأنشطة البلدية، وتعزيز القيم الصحية والبيئية لدى ضيوف الرحمن، والتأكيد على أهمية التزامهم بالاشتراطات التي تسهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ودعم السلوكيات ذات الأثر الإيجابي على قدسيّة فريضة الحج، ونشر ثقافة منظومة العمل البلدي والارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وتقديم النصائح والإرشادات للحجاج.