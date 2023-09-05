التقاضي المدعوم.. ابتكار عالمي أصبح متاحًا لرجال الأعمال في المملكة

كما يأتي من دور الشركة في دعم رجال الأعمال للمطالبة بحقوقهم العادلة، ومساعدتهم على توجيه مواردهم المالية نحو الأنشطة الإنتاجية، مما يمكنهم من المضي في خططهم التجارية والاستثمارية دون تأثر، كما عقّبت بأنه يتم تحديد القضية المرشحة بعد تحقق الشركة من عدالة الدعوى وقيمتها، والتأكد من عدم وجود تعارض في المصالح.