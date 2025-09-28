تعطل برنامج "حضوري" في أول يوم إلزامي.. والحمادي: 7 ساعات حضور لا تصنع تعليمًا

من جانبهم، عبّر عدد من الممارسين للمهنة عن قلقهم من انعكاسات النظام الجديد، مشيرين إلى أن الأعطال التقنية قد تؤثر على أدائهم وتضعهم تحت ضغط نفسي، إضافة إلى ما وصفوه بعودة “حقبة الرقابة والتفتيش” على حساب التحفيز والدافعية. وأوضح الحمادي أن اقتصار تقييم المعلمين على الحضور قد يحد من مشاركتهم في البرامج التدريبية المسائية، ويضعف دور إدارات المدارس في تقدير الجهود المبذولة، مؤكدًا أن تطوير التعليم لا يتحقق إلا عبر تعزيز مهارات المعلم وتحويل الحصة الدراسية إلى وقت ممتع ومؤثر للطالب.