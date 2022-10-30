محليات

بدعم "إغاثي" الملك..."الأطراف الصناعية" بمأرب يُقدم خدماته الطبية لـ 316 مستفيدًا خلال شهر

امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانيات القطاع الصحي
بدعم "إغاثي" الملك..."الأطراف الصناعية" بمأرب يُقدم خدماته الطبية لـ 316 مستفيدًا خلال شهر
واس
واس

قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ 316 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر سبتمبر 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقُدِّمت خلال المشروع 1.585 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 78% ونسبة الإناث 22%، بينما شكّلت نسبة النازحين 85% والمقيمين 15% من إجمالي المستفيدين، فيما صُنَّعت ورُكِّبت وأُهِّلت الأطراف الصناعية لـ60 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، وقُدِّمت أيضًا خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، استفاد منها 256 مريضًا.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانيات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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