بدعم "إغاثي" الملك..."الأطراف الصناعية" بمأرب يُقدم خدماته الطبية لـ 316 مستفيدًا خلال شهر

وقُدِّمت خلال المشروع 1.585 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 78% ونسبة الإناث 22%، بينما شكّلت نسبة النازحين 85% والمقيمين 15% من إجمالي المستفيدين، فيما صُنَّعت ورُكِّبت وأُهِّلت الأطراف الصناعية لـ60 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، وقُدِّمت أيضًا خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، استفاد منها 256 مريضًا.