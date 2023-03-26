محليات

موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة تُدشِّن حملة "جود الإسكان" بتبرعَيْن بـ150 مليونًا.. وولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان

الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن الاحتيال المالي.. والعفو عن محكومين بالحق العام
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
محمد صُبح
محمد صُبح

في أسبوع مزدحم بالأحداث المهمة، وبما عُهِد عنها في سرعة نقل الأحداث، وضعت صحيفة "سبق" متابعيها في أجواء الأحداث، التي تمخض عنها الأسبوع الماضي ومنها، تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري"، التي أطلقتها منصة "جود الإسكان"، بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال، واستقبال ولي العهد المهنئين بشهر رمضان المبارك، ووصول خادم الحرمين الشريفين إلى جدة قادمًا من الرياض وتهنئته المواطنين والمقيمين بحلول شهر رمضان المبارك، وبدء المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم؛ إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.

ومن الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي ونقلتها "سبق" لمتابعيها، إطلاق قطاع الطيران شركة "نيرا"، ذراع الأعمال لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، وإيقاف تنظيم إجرامي استولى على أكثر من 11 مليونًا عن طريق الاحتيال المالي، من خلال الاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي، وإطلاق الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض"، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض، وتشديد النيابة العامة على ‏حظر استغلال القنوات الإلكترونية عن بُعد للاحتيال المعلوماتي، واختتام منافسات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2023، وإتاحة السفارة اليابانية بالرياض التأشيرة السياحية للسعوديين والمقيمين في المملكة بشكل إلكتروني.

سِلع وفيرة

استهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بإعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض"، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمّن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مسارًا ضمن مسارات شبكة "حافلات الرياض" البالغ إجماليها 86 مسارًا، فيما بيّن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر؛ أن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة حافلات الرياض يمثل إضافة مهمة في نشاط النقل العام، حيث تتيح لسكان المدينة وزوّارها خيارات تنقل جديدة وآمنة وصديقة للبيئة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
وانطلقت المرحلة الأولى لـ «حافلات الرياض».. 340 حافلة و633 محطة والتذكرة بـ 4 ريالات
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
"وزير النقل": إطلاق حافلات الرياض إضافة مهمة إلى نشاط النقل العام

واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، أجرت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرَّفة، الأحد، صيانة كسوة الكعبة المشرَّفة، للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة، وفيما أكدت وزارة التجارة الوفرة العالية للسلع الغذائية والمنتجات الرمضانية في الأسواق المحلية ومنافذ البيع، خصوصًا السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، شددت النيابة العامة على ‏حظر استغلال القنوات الإلكترونية عن بُعد، للاحتيال المعلوماتي باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أو إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة، للاستيلاء أو الوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات شخصية.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
لتبقى في أبهى حُلَّة.. صيانة كسوة الكعبة المشرَّفة استعداداً لشهر رمضان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
"التجارة": وفرة عالية في السلع والمنتجات الرمضانية ورقابة ميدانية مستمرة على الأسواق
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
"النيابة العامة" تحذر من استغلال القنوات الإلكترونية في الاحتيال المعلوماتي

زوار الفعاليّات الترفيهية

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الاثنين، أنه بدعم وتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- يحفظه الله-، استقبلت الفعاليّات الترفيهية التي أقامتها الهيئة منذ عام 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي 2023، أكثر من 120 مليون زائر، وهو رقم قياسي يأتي تتويجًا لدعم سمو سيدي ولي العهد لهذا القطاع الحيوي والواعد، كما أعلنت النيابة العامة إيقاف تنظيم إجرامي بتهمة الاستيلاء على أكثر من 11 مليونًا عن طريق الاحتيال المالي، من خلال الاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي، وفيما أطلق قطاع الطيران شركة "نيرا"، ذراع الأعمال لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، اختتمت منافسات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2023، بتتويج صاحب السمو الملكي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للفائزين.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
بدعم وتمكين ولي العهد.. "آل الشيخ": قطاع الترفيه يستقبل أكثر من 120 مليون زائر من 2019 حتى الربع الأول 2023
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
"النيابة": إيقاف تنظيمٍ إجرامي استولى على 11 مليونًا وتتبُّعٌ للجناة والأموال خارج المملكة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
"قطاع الطيران" يطلق شركة "نيرا" ذراع الأعمال للملاحة الجوية السعودية
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 نهاية مميزة لسباق راح أبعد

وترأس الملك سلمان، الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر عرقة بالرياض، وتمخضت عن إصدار 11 قرارًا من بينها الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة وجنوب إفريقيا للتعاون في دراسة جدوى إنشاء صندوق استثماري مشترك، فيما أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن مباشرة عددٍ من القضايا خلال شهر شعبان، وبلغت الجولات الرقابية 1631 جولة، وتمّ التحقيق مع 251، وبلغ عدد الموقوفين 142؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وتنوّعت الجرائم ما بين "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير، بينما أعلن الديوان الملكي أن يوم الخميس 23 مارس سيكون غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
11 قرارًا في جلسة الوزراء وخادم الحرمين يهنئ بقدوم شهر رمضان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
رشوة وغسل أموال وتزوير.. "مكافحة الفساد" تحقّق مع 251 وعدد الموقوفين في "شعبان" 142 شخصاً
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
رسمياً.. الديوان الملكي: الخميس 23 مارس أول أيام شهر رمضان

العفو عن محكومين

ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جدة الأربعاء، قادمًا من الرياض، وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبمناسبة حلول شهر رمضان لعام 1444هـ، وجّه الملك سلمان كلمة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين والمسلمات، هنأهم فيها بشهر رمضان المبارك.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
1.8 مليون عملية إلكترونية نُفذت عبر "أبشر" خلال فبراير
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
خادم الحرمين الشريفين يوجّه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، حملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري"، التي أطلقتها منصة "جود الإسكان"، بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال؛ حيث تبرع خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بـ 100 مليون ريال، فيما تبرع سمو ولي العهد - حفظه الله - بمبلغ 50 مليون ريال؛ وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم سائر الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا، فيما بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
خادم الحرمين وولي العهد يُدشنان حملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري" بتبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. "السجون" تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام

وأعلنت السفارة اليابانية بالرياض، الجمعة، عن إتاحة التأشيرة السياحية للسعوديين والمقيمين في المملكة بشكل إلكتروني، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، فيما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف من طباعة مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وإقبال المسلمين من شتى أنحاء العالم على زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة والزيارة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
اليابان‬ تتيح للسعوديين والمقيمين في المملكة الحصول على التأشيرة السياحية بشكل إلكتروني
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
صدور الموافقة الملكية على تزويد الحرمين الشريفين بـ 150 ألف نسخة من المصحف الشريف

واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض، السبت، سماحة مفتي عام المملكة وأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء وجمعًا من الأهالي، الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، بينما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، أن الهيئة اطلعت على عدة تجارب تضع حدًا معينًا لارتفاع أسعار الإيجارات، ستجري دراسة الأمر تفصيليًا والإعلان عنه.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
سمو ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
بعد قفزة الإيجارات لـ21%.. "الهيئة العامة للعقار": ندرس تجارب للحد من ارتفاع الأسعار

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org