موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة تُدشِّن حملة "جود الإسكان" بتبرعَيْن بـ150 مليونًا.. وولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان

واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، أجرت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرَّفة، الأحد، صيانة كسوة الكعبة المشرَّفة، للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة، وفيما أكدت وزارة التجارة الوفرة العالية للسلع الغذائية والمنتجات الرمضانية في الأسواق المحلية ومنافذ البيع، خصوصًا السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، شددت النيابة العامة على ‏حظر استغلال القنوات الإلكترونية عن بُعد، للاحتيال المعلوماتي باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أو إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة، للاستيلاء أو الوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات شخصية.