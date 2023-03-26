موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة تُدشِّن حملة "جود الإسكان" بتبرعَيْن بـ150 مليونًا.. وولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان

في أسبوع مزدحم بالأحداث المهمة، وبما عُهِد عنها في سرعة نقل الأحداث، وضعت صحيفة "سبق" متابعيها في أجواء الأحداث، التي تمخض عنها الأسبوع الماضي ومنها، تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري"، التي أطلقتها منصة "جود الإسكان"، بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال، واستقبال ولي العهد المهنئين بشهر رمضان المبارك، ووصول خادم الحرمين الشريفين إلى جدة قادمًا من الرياض وتهنئته المواطنين والمقيمين بحلول شهر رمضان المبارك، وبدء المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم؛ إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.
ومن الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي ونقلتها "سبق" لمتابعيها، إطلاق قطاع الطيران شركة "نيرا"، ذراع الأعمال لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، وإيقاف تنظيم إجرامي استولى على أكثر من 11 مليونًا عن طريق الاحتيال المالي، من خلال الاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي، وإطلاق الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض"، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض، وتشديد النيابة العامة على حظر استغلال القنوات الإلكترونية عن بُعد للاحتيال المعلوماتي، واختتام منافسات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2023، وإتاحة السفارة اليابانية بالرياض التأشيرة السياحية للسعوديين والمقيمين في المملكة بشكل إلكتروني.
استهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بإعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض"، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمّن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مسارًا ضمن مسارات شبكة "حافلات الرياض" البالغ إجماليها 86 مسارًا، فيما بيّن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر؛ أن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة حافلات الرياض يمثل إضافة مهمة في نشاط النقل العام، حيث تتيح لسكان المدينة وزوّارها خيارات تنقل جديدة وآمنة وصديقة للبيئة.
واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، أجرت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرَّفة، الأحد، صيانة كسوة الكعبة المشرَّفة، للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة، وفيما أكدت وزارة التجارة الوفرة العالية للسلع الغذائية والمنتجات الرمضانية في الأسواق المحلية ومنافذ البيع، خصوصًا السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، شددت النيابة العامة على حظر استغلال القنوات الإلكترونية عن بُعد، للاحتيال المعلوماتي باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أو إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة، للاستيلاء أو الوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات شخصية.
وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الاثنين، أنه بدعم وتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- يحفظه الله-، استقبلت الفعاليّات الترفيهية التي أقامتها الهيئة منذ عام 2019 حتى الربع الأول من العام الحالي 2023، أكثر من 120 مليون زائر، وهو رقم قياسي يأتي تتويجًا لدعم سمو سيدي ولي العهد لهذا القطاع الحيوي والواعد، كما أعلنت النيابة العامة إيقاف تنظيم إجرامي بتهمة الاستيلاء على أكثر من 11 مليونًا عن طريق الاحتيال المالي، من خلال الاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي، وفيما أطلق قطاع الطيران شركة "نيرا"، ذراع الأعمال لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، اختتمت منافسات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2023، بتتويج صاحب السمو الملكي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للفائزين.
وترأس الملك سلمان، الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر عرقة بالرياض، وتمخضت عن إصدار 11 قرارًا من بينها الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة وجنوب إفريقيا للتعاون في دراسة جدوى إنشاء صندوق استثماري مشترك، فيما أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن مباشرة عددٍ من القضايا خلال شهر شعبان، وبلغت الجولات الرقابية 1631 جولة، وتمّ التحقيق مع 251، وبلغ عدد الموقوفين 142؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وتنوّعت الجرائم ما بين "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير، بينما أعلن الديوان الملكي أن يوم الخميس 23 مارس سيكون غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.
ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جدة الأربعاء، قادمًا من الرياض، وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبمناسبة حلول شهر رمضان لعام 1444هـ، وجّه الملك سلمان كلمة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين والمسلمات، هنأهم فيها بشهر رمضان المبارك.
دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، حملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري"، التي أطلقتها منصة "جود الإسكان"، بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال؛ حيث تبرع خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بـ 100 مليون ريال، فيما تبرع سمو ولي العهد - حفظه الله - بمبلغ 50 مليون ريال؛ وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم سائر الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا، فيما بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأعلنت السفارة اليابانية بالرياض، الجمعة، عن إتاحة التأشيرة السياحية للسعوديين والمقيمين في المملكة بشكل إلكتروني، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، فيما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ150 ألف نسخة من المصحف الشريف من طباعة مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وإقبال المسلمين من شتى أنحاء العالم على زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة والزيارة.
واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض، السبت، سماحة مفتي عام المملكة وأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء وجمعًا من الأهالي، الذين قدموا للسلام على سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، بينما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، أن الهيئة اطلعت على عدة تجارب تضع حدًا معينًا لارتفاع أسعار الإيجارات، ستجري دراسة الأمر تفصيليًا والإعلان عنه.